Герой России Никита Палазник рассказал ТАСС, как его подразделение в 2022 году участвовало в одном из самых сложных боев за время специальной военной операции. Снайперам пришлось занять позицию на высокой колокольне храма для ведения огня по противнику.
По словам Палазника, операция длилась восемь часов. Накануне штурма группа всю ночь продвигалась к цели. С рассветом начался бой. Основной задачей подразделения был прорыв в центр населенного пункта.
«Зимнее утро, храм и мои пацаны лежат, снайперы, на колокольне и высматривают противника, наносят по нему огневое поражение», — описал Палазник ту операцию.
В другой операции подразделение Палазника успешно использовало дроны с тепловизорами для разведки. Благодаря полученным данным удалось уничтожить колонну вражеской техники.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило об установлении контроля над селом Потаповка в Сумской области силами оперативной группы «Север». Кроме того, российские военные нанесли поражение противнику в нескольких районах Харьковской области, включая Великую Чернетчину, Искрисковщину и Новую Сечь.