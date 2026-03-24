Приморских врачей обучат работе с бойцами СВО

Как рассказали в региональном правительстве, первая встреча уже прошла во Владивостоке на базе городской поликлиники № 3, где за одним столом собрались врачи и вернувшиеся бойцы. Основная задача таких встреч — выработать единые стандарты взаимодействия, от общения до организации медицинской помощи.
Инициатива реализуется при поддержке партпроекта «Женское движение» партии «Единая Россия». Как подчеркнула руководитель фонда «Надежный тыл», член регионального общественного совета проекта Алена Штыбина, подобный формат станет основой для дальнейшей системной работы.
«Такой двусторонний диалог между врачами и бойцами поможет создать общую систему работы. Когда ребята будут возвращаться с СВО, все должно быть готово к их возвращению», — подчеркнула она.
По ее словам, подобные встречи пройдут во всех медицинских учреждениях Приморья, что позволит медикам и пациентам лучше понимать друг друга, а значит, ускорит процесс восстановления.
В самой поликлинике № 3 уже действует отработанный механизм помощи ветеранам. Главный врач учреждения Анжела Кабиева рассказала, что пациенты из числа участников боевых действий проходят прием вне очереди и получают приоритетное направление на обследования и консультации.
Эффективность такого подхода подтверждают сами бойцы. Один из участников встречи, доброволец Евгений Полторацкий, прошедший лечение после ранения в других регионах, отметил высокий уровень организации помощи во Владивостоке.
«Приняли быстро, все сделали качественно, провели по всем кабинетам. Я благодарен врачам за отношение и поддержку», — рассказал он.
Кроме диагностики и лечения, в поликлинике работает отделение медицинской профилактики. Его специалисты помогают участникам СВО адаптироваться после возвращения и восстановить здоровье.
Для координации всей помощи в регионе действует единый центр, охватывающий все муниципалитеты Приморья. Обратиться за консультацией можно по телефону горячей линии: 8 (423) 207−0−207.