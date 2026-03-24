ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Центр» сбил разведывательный дрон ВСУ. Видео

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии сбили разведывательный беспилотник ВСУ «Лелека». Цель была поражена на высоте более километра ракетой комплекса «Тор-М1».

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Зенитчики группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека» украинских войск на Днепропетровском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны.

Цель была обнаружена расчетом воздушного наблюдения в ходе несения боевого дежурства. Операторы оперативно передали данные об азимуте и направлении полета беспилотника расчету зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» 90-й гвардейской танковой дивизии.

Военнослужащие привели боевую машину в готовность и взяли объект на автосопровождение. После подтверждения параметров цели расчет произвел пуск ракеты, которая поразила дрон на высоте около 1,4 километра. Факт уничтожения аппарата подтвердили средства объективного контроля.