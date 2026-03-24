Росгвардия опубликовала видео отражения удара дрона ВСУ в Брянской области

Мобильная огневая группа Росгвардии пресекла попытку атаки беспилотника на объекты инфраструктуры в Брянской области. Кадры боевой работы подразделения опубликовала пресс-служба ведомства.
В ходе ночного дежурства росгвардейцы обнаружили приближающийся аппарат самолетного типа с помощью тепловизионной оптики. После подтверждения цели бойцы открыли огонь из стрелкового оружия.
В результате слаженных действий огневой группы дрон был поражен и упал на безопасном удалении от объектов инфраструктуры. Пострадавших и разрушений на земле нет.
В ночь на 24 марта над регионами России были сбиты 55 украинских беспилотников самолетного типа.