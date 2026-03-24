Росгвардия опубликовала видео отражения удара дрона ВСУ в Брянской области

Росгвардейцы с помощью тепловизоров выследили и уничтожили ударный дрон ВСУ. Кадры ночной атаки в Брянской области опубликованы пресс-службой ведомства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Мобильная огневая группа Росгвардии пресекла попытку атаки беспилотника на объекты инфраструктуры в Брянской области. Кадры боевой работы подразделения опубликовала пресс-служба ведомства.

В ходе ночного дежурства росгвардейцы обнаружили приближающийся аппарат самолетного типа с помощью тепловизионной оптики. После подтверждения цели бойцы открыли огонь из стрелкового оружия.

В результате слаженных действий огневой группы дрон был поражен и упал на безопасном удалении от объектов инфраструктуры. Пострадавших и разрушений на земле нет.

В ночь на 24 марта над регионами России были сбиты 55 украинских беспилотников самолетного типа.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше