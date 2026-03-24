ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.