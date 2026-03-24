ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артема, Ильиновка, Константиновка, Кривая Лука, Никифоровка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Krab” польского производства и две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены три склада материальных средств», — говорится в сводке.