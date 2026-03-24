Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волоховское, Избицкое, Колодезное и Шевяковка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Малая Корчаковка и Мирополье Сумской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили свыше 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов материальных средств», — отмечает МО РФ.