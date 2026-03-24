ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново и Шийковка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.