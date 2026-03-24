Войска «Центра» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 330 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, станцию радиоэлектронной борьбы AN/TPQ-48 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.