ВС России освободили Песчаное в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” установили контроль над населенным пунктом Песчаное», — говорится в сводке.
Кроме того, они нанесли поражение противнику в районах в Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки, а также у Кондратовки, Малой Корчаковки и Мирополья в Сумскоц области.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили более 235 боевиков, четыре ББМ, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы, пять хранилищ материальных средств, добавили в ведомстве.