Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Восток», сообщило Министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Как добавили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Александровка, Добропасово Днепропетровской области, Бойково, Воздвижевка, Горькое, Комсомольское и Копани Запорожской области», — отметили в ведомстве.