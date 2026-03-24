Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин передавал СБУ данные о российской армии: его посадили на 16 лет

Передававший СБУ данные об армии крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 24 марта, Верховный суд Крыма признал жителя Джанкойского района виновным в совершении государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Крымчанин был противником проведения специальной военной операции. В одной из социальных сетей житель Джанкойского района начал переписываться с представителем СБУ. По заданию куратора мужчина должен был сбирать информацию о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.

В Советском районе крымчанин собрал сведения о передвижении колоны военной техники.

«Данные он передал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше