Крымчанин передавал СБУ данные о российской армии: его посадили на 16 лет

Во вторник, 24 марта, Верховный суд Крыма признал жителя Джанкойского района виновным в совершении государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Крымчанин был противником проведения специальной военной операции. В одной из социальных сетей житель Джанкойского района начал переписываться с представителем СБУ. По заданию куратора мужчина должен был сбирать информацию о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.
В Советском районе крымчанин собрал сведения о передвижении колоны военной техники.
«Данные он передал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.