Аналитик назвал причины снижения скорости наступления ВС РФ

Выводы о причинах сокращения скорости наступления российской армии Баранчик сделал, в том числе, на основе статистики территориальных приобретений из открытых источников.
«В 2024 году было освобождено около 3 600 км². В 2025 году — более 4 800 км². Средний темп в 2025 году составлял около 440 км². По отдельным месяцам картина выглядит так. Ноябрь 2024 — около 600 км² за месяц (один из максимумов за период позиционной войны), декабрь 2025 — около 445 км², январь 2026 — около 245 км², февраль 2026 — около 126 км², минимальный показатель с лета 2024», — уточняет эксперт в Telegram.
Автор констатирует, что статистические данные демонстрируют постепенное снижение скорости продвижения российских группировок после «рекордов» 2024 года. Он считает, что погода и «выход к укрепленным районам» — факторы, которые влияют на перемещение армии, но не в долгосрочной динамике.
Баранчик объясняет, что к 2025−2026 годам фронтовая линия стала территорией, где преимущество обеспечивают беспилотники, артиллерия и разведка. Он обращает внимание, что любое сосредоточение техники сейчас сложно скрыть, поэтому она быстро выявляется и ликвидируется, что сокращает возможность механизированных прорывов.
Аналитик предполагает, что сейчас в ВС РФ отказались от реализации быстрых операций в пользу длительного огневого давления, штурма малыми группами и ударов авиабомбами и FPV.
Он обращает внимание, что в такой ситуации даже безрезультативные контрудары ВСУ замедляют наступление, так как российские войска вынуждены тратить ресурсы на удержание позиций.
Баранчик добавляет, что продвижение затрудняет процесс снабжения и эвакуации. Эксперт также допустил, что на скорость наступления влияет география — сейчас российские бойцы продвигаются по степи, где сложно укрыться от дронов.
«Главная причина замедления — не погода и не только местность, а то, что фронт превратился в плотную зону наблюдения и огневого поражения, где быстро наступать стало крайне трудно даже при численном преимуществе», — резюмирует аналитик.
24 марта Минобороны сообщило об установлении ВС РФ контроля над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области.