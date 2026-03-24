Аналитик назвал причины снижения скорости наступления ВС РФ

Военный аналитик Юрий Баранчик связал замедление продвижения ВС РФ в зоне спецоперации с рядом факторов, основной из которых — превращение линии боевого соприкосновения в зону плотного огневого поражения.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Выводы о причинах сокращения скорости наступления российской армии Баранчик сделал, в том числе, на основе статистики территориальных приобретений из открытых источников.

«В 2024 году было освобождено около 3 600 км². В 2025 году — более 4 800 км². Средний темп в 2025 году составлял около 440 км². По отдельным месяцам картина выглядит так. Ноябрь 2024 — около 600 км² за месяц (один из максимумов за период позиционной войны), декабрь 2025 — около 445 км², январь 2026 — около 245 км², февраль 2026 — около 126 км², минимальный показатель с лета 2024», — уточняет эксперт в Telegram.

Автор констатирует, что статистические данные демонстрируют постепенное снижение скорости продвижения российских группировок после «рекордов» 2024 года. Он считает, что погода и «выход к укрепленным районам» — факторы, которые влияют на перемещение армии, но не в долгосрочной динамике.

Баранчик объясняет, что к 2025−2026 годам фронтовая линия стала территорией, где преимущество обеспечивают беспилотники, артиллерия и разведка. Он обращает внимание, что любое сосредоточение техники сейчас сложно скрыть, поэтому она быстро выявляется и ликвидируется, что сокращает возможность механизированных прорывов.

Аналитик предполагает, что сейчас в ВС РФ отказались от реализации быстрых операций в пользу длительного огневого давления, штурма малыми группами и ударов авиабомбами и FPV.

Он обращает внимание, что в такой ситуации даже безрезультативные контрудары ВСУ замедляют наступление, так как российские войска вынуждены тратить ресурсы на удержание позиций.

Баранчик добавляет, что продвижение затрудняет процесс снабжения и эвакуации. Эксперт также допустил, что на скорость наступления влияет география — сейчас российские бойцы продвигаются по степи, где сложно укрыться от дронов.

«Главная причина замедления — не погода и не только местность, а то, что фронт превратился в плотную зону наблюдения и огневого поражения, где быстро наступать стало крайне трудно даже при численном преимуществе», — резюмирует аналитик.

24 марта Минобороны сообщило об установлении ВС РФ контроля над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области.