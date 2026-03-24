Главное из брифинга Минобороны 24 марта 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар возмездия по территории Украины
Ночью 24 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, БПЛА по предприятиям ВПК Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним, а также военным аэродромам.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны.
ВС РФ освободили село в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Песчаное Харьковской области.
«Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы и пять складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области и городов Красный Лиман и Святогорск ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 180 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, двух станций контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 и трех складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 330 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны: свыше 330 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, девять автомобилей, шесть артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы AN/TPQ-48.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Добропаново Днепропетровской области, Бойково, Воздвижевка, Горькое, Комсомольское и Копани Запорожской области.
«Противник потерял более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Орехов, Преображенка и Запорожец Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали свыше 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три станции РЭБ и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 10 управляемых авиационных бомб;
- 259 БПЛА самолетного типа.