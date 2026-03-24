В зоне СВО разбился штурман вертолета «Аллигатор» Илья Кужлев из Прикамья

В Еловский округ Прикамья на прошлой неделе пришло скорбное и трагическое известие из зоны проведения СВО. При выполнении боевого задания погиб кадровый офицер, боевой летчик Кужлев Илья Александрович.
Илья Кужлев родился 6 октября 1999 год в селе Елово. Большую заслугу в его воспитании и брата Семена сыграла семья. Родители Александр Леонидович и Татьяна Николаевна, бабушка Мария Алексеевна поддерживали постоянную связь со школой. Мария Алексеевна является Почетным гражданином Еловского округа.
В 2017 году он окончил Еловскую среднюю школу на «четверки» и «пятерки». Участвовал и побеждал в конкурсах учебно-исследовательских и краеведческих работ, успешно занимался дзюдо. Умел по-настоящему дружить и защищать более слабых, не боялся взять на себя ответственность.
После школы служил в воздушно-десантных войсках, принял решение связать свою жизнь с армией. В 2018 году стал студентом филиал Военно-воздушной академии в Сызрани. Через пять лет завершил обучение и получил лейтенантские погоны.
Дальнейшую службу проходил в Свердловской области. Направлялся в служебные командировки в зону СВО, проходил службу штурмана-пилота на вертолете МИ-24. После обучения в 2025 году стал штурманом-оператором на вертолете КА-52 «Аллигатор». Боевой вылет 20 марта стал для старшего лейтенанта Ильи Кужлева последним.
Администрация Еловского муниципального округа выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего защитника Отечества. Память о нем навсегда останется в сердцах земляков. Прощание с Ильей Александровичем состоится 26 марта с 11:00 в Еловском культурно-досуговом центре.