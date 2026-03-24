87-летний волонтер из Челябинска пострадала при атаке дрона

Боевая и отважная бабушка из Челябинской области Байрамбике Хамитова, которую за доброе сердце ласково прозвали «бабуля-одуванчик», вновь отправилась в Донбасс, чтобы поддержать наших ребят. Но, находясь на одном из маршрутов, сломала руку, убегая от дрона. Деталями произошедшего она поделилась с корреспондентом ИА «Первое областное».
Ее гуманитарные поездки давно перевалили за три десятка — сама волонтерша сбилась со счета, помнит только, что эта уже 33‑я или 34‑я.
На этот раз маршрут решили расширить, помощь из Челябинска отправилась не только по привычным адресам, но и в Запорожскую область.
«Собрали, как всегда, все, что надо ребятам: сапоги, генераторы, сетки. Там погода сейчас прохладная и сырая, поэтому купили очень много резиновых сапог», — делится Байрамбике.
Во время одного из маршрутов, находясь в машине, группа увидела надвигающийся на них дрон.
«Все сразу вверх смотрят, машину остановили, я хотела бежать в лес, но упала и сломала руку», — вспоминает Байрамбике.
К счастью, беспилотник удалось оперативно сбить и никто не пострадал.
Сама бабушка признается, что страх был сильный: ведь это уже не первый раз, когда ей приходится спасаться от дронов, но каждый раз сердце замирает одинаково.
Недалеко, в одном из поселений, был госпиталь, куда отвезли Байрамбике.
«Меня там без очереди пропустили, как бабушку, как волонтершу», — говорит Байрамбике.
Когда они приехали в Донецк, рука продолжала сильно болеть. Тогда одна из местных волонтеров осмотрела ее и отвезла в скорую помощь.
«Вот, привезли туда, посмотрели — оказалось, что неправильно наложили гипс. Сделали снимок — перелом со смещением», — говорит бабушка.
Впрочем, боевой характер женщины не позволяет ей сидеть на месте. Даже со сломанной рукой «бабуля-одуванчик» продолжает заниматься своей главной миссией — помогать тем, кто сейчас на передовой.
Совсем скоро она вернется в Челябинск, где продолжит собирать свой очередной гуманитарный груз.
