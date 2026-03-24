87-летний волонтер из Челябинска пострадала при атаке дрона

Байрамбике Хамитова сломала руку, убегая от БПЛА в Запорожье.

Источник: личный архив Байрамбике Хамитовой

Боевая и отважная бабушка из Челябинской области Байрамбике Хамитова, которую за доброе сердце ласково прозвали «бабуля-одуванчик», вновь отправилась в Донбасс, чтобы поддержать наших ребят. Но, находясь на одном из маршрутов, сломала руку, убегая от дрона. Деталями произошедшего она поделилась с корреспондентом ИА «Первое областное».

Ее гуманитарные поездки давно перевалили за три десятка — сама волонтерша сбилась со счета, помнит только, что эта уже 33‑я или 34‑я.

На этот раз маршрут решили расширить, помощь из Челябинска отправилась не только по привычным адресам, но и в Запорожскую область.

«Собрали, как всегда, все, что надо ребятам: сапоги, генераторы, сетки. Там погода сейчас прохладная и сырая, поэтому купили очень много резиновых сапог», — делится Байрамбике.

Во время одного из маршрутов, находясь в машине, группа увидела надвигающийся на них дрон.

«Все сразу вверх смотрят, машину остановили, я хотела бежать в лес, но упала и сломала руку», — вспоминает Байрамбике.

К счастью, беспилотник удалось оперативно сбить и никто не пострадал.

Сама бабушка признается, что страх был сильный: ведь это уже не первый раз, когда ей приходится спасаться от дронов, но каждый раз сердце замирает одинаково.

Недалеко, в одном из поселений, был госпиталь, куда отвезли Байрамбике.

«Меня там без очереди пропустили, как бабушку, как волонтершу», — говорит Байрамбике.

Когда они приехали в Донецк, рука продолжала сильно болеть. Тогда одна из местных волонтеров осмотрела ее и отвезла в скорую помощь.

«Вот, привезли туда, посмотрели — оказалось, что неправильно наложили гипс. Сделали снимок — перелом со смещением», — говорит бабушка.

Впрочем, боевой характер женщины не позволяет ей сидеть на месте. Даже со сломанной рукой «бабуля-одуванчик» продолжает заниматься своей главной миссией — помогать тем, кто сейчас на передовой.

Совсем скоро она вернется в Челябинск, где продолжит собирать свой очередной гуманитарный груз.

Напомним, в апреле 2025-го журналист ИА «Первое областное» побывала с бабулей в Донбассе.

Волонтер из Челябинской области — 86‑летняя Байрамбике Хамитова отправилась в паломничество в Мекку.

В декабре 2025 года бабушке Байрамбике из Челябинска подарили машину для гуманитарных поездок на СВО.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
