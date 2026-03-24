Над Крымом сбили четыре беспилотника

Во вторник, 24 марта, средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до двух часов дня.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в министерстве.
Как уточнили в оборонном ведомстве, четыре дрона сбили над Крымом. Кроме того, семь БПЛА удалось нейтрализовать над Белгородской областью, шесть — над Брянской, два — над Курской, один — над Ростовской.
