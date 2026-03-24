В ходе СВО погиб разведчик из Оханского округа Прикамья Иван Доронин

Администрация Оханского муниципального округа с прискорбием сообщает о гибели в зоне проведения СВО Доронина Ивана Юрьевича. Погибшему 12 марта в окрестностях поселка Красноармейск на Донбассе земляку было 39 лет.
В зоне СВО Иван Доронин проходил службу старшим сержантом на должности командира отделения разведывательной роты. За проявленные мужество и храбрость награжден медалями Суворова, «За отвагу», «За воинскую доблесть» II и III степени.
Иван Юрьевич рос обычным парнем. В родной Беляевке окончил школу, продолжил обучение и получил профессию автослесаря. Односельчане помнят его приветливую улыбку и светлый взгляд.
После срочной службы во внутренних войсках МВД РФ работал в Перми, на курорте «Оленья застава». Последнее время жил в Челябинске со своей семьей — женой и детьми.
Прощание с погибшим защитником Отечества состоится 25 марта с 11:00 во Дворце культуры села Беляевка. Администрация Оханского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким земляка.