В Львовской области после налета дронов повреждена критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Львовской области на западе Украины после серии взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу областной администрации Максима Козицкого.
Согласно опубликованным в телеграм-канале Козицкого данным, поврежденные объекты расположены в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах.
Ранее поступали сообщения о серии взрывов и в самом Львове на фоне объявленной воздушной тревоги.
По информации профильных телеграм-каналов, по украинской территории ВС РФ был нанесен массированный удар дронами различных типов.