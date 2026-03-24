В Львовской области после налета дронов повреждена критическая инфраструктура

Массированный удар беспилотников по западной Украине привел к повреждениям критической инфраструктуры во Львовской области. Глава ОГА Максим Козицкий подтвердил разрушения в двух общинах региона.

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Львовской области на западе Украины после серии взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу областной администрации Максима Козицкого.

Согласно опубликованным в телеграм-канале Козицкого данным, поврежденные объекты расположены в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах.

Ранее поступали сообщения о серии взрывов и в самом Львове на фоне объявленной воздушной тревоги.

По информации профильных телеграм-каналов, по украинской территории ВС РФ был нанесен массированный удар дронами различных типов.