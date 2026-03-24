Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Губернатор предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

