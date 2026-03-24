ВВС Польши подняли в воздух авиацию на фоне якобы активности РФ на Украине

Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников, а также польский военный вертолет были подняты в воздух, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Маневры ведомство объяснило якобы с активностью России на Украине.
«Польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.
Оперативное командование сообщило, что были мобилизованы «необходимые силы и ресурсы», имеющиеся в его распоряжении. В состояние максимальной боевой готовности были приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2025 года польское оперативное командование родов ВС республики заявило, что военные самолеты были подняты в воздух в Польше, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в «состояние повышенной готовности» на фоне якобы активности РФ.