Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения ввели из-за угроз атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт «Пулково» временно приостановил свою работу по приему и отправке рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников в Ленинградской области. В пресс-службе воздушной гавани отменили, что это может привести к изменениям в расписании.

— Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и слушать объявления в терминале, — отметили в пресс-службе «Пулково».

Несмотря на временные изменения в работе аэропорта, для пассажиров предусмотрены все необходимые услуги. В терминале работают сотрудники, готовые оперативно ответить на вопросы и оказать помощь, для пассажиров с детьми до семи лет круглосуточно доступна комната матери и ребенка, также предоставляется круглосуточная медицинская помощь, опенспейсы для пассажиров с особыми потребностями, бесплатные зарядные станции для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.

