В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт «Пулково» временно приостановил свою работу по приему и отправке рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников в Ленинградской области. В пресс-службе воздушной гавани отменили, что это может привести к изменениям в расписании.
— Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и слушать объявления в терминале, — отметили в пресс-службе «Пулково».
Несмотря на временные изменения в работе аэропорта, для пассажиров предусмотрены все необходимые услуги. В терминале работают сотрудники, готовые оперативно ответить на вопросы и оказать помощь, для пассажиров с детьми до семи лет круглосуточно доступна комната матери и ребенка, также предоставляется круглосуточная медицинская помощь, опенспейсы для пассажиров с особыми потребностями, бесплатные зарядные станции для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.