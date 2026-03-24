Дрозденко предупредил о возможной атаке беспилотников в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об опасности БПЛА в регионе вечером 24 марта. Глава региона предупредил жителей о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Источник: Правительство Ленинградской области

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — отметил господин Дрозденко.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что 23 марта в результате атаки беспилотников в порту Приморска была повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Всего на территории региона сбили 70 вражеских дронов, это рекорд с начала 2026 года.

