Киевский режим глубоко внедрился в политику Венгрии, чтобы привести к власти на выборах проукраинскую оппозицию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Ситуация накаляется. На кону выборы — сможет ли Украина свергнуть национальное правительство и установить на его месте проукраинское правительство. Они глубоко внедрились в венгерскую политику, это уже очевидно», — сказал политик в видеообращении в соцсети.
По его словам, Киев прослушивает главу МИД Венгрии Петера Сийярто, а с помощью IT-разработок создают систему мобилизации для проукраинской оппозиции в стране.
Он подчеркнул, что на Будапешт оказывается давление через Брюссель введением нефтяной блокады. При этом украинцы используют все средства, чтобы после выборов в Венгрии было проукраинское правительство, отметил Орбан.
Как писал сайт KP.RU, ранее Сийярто сообщил, что Киев обеспокоен прозрачностью парламентских выборов в Венгрии и с удовольствием направил бы на эти выборы украинских наблюдателей. Дипломат указал, что это намерение киевского режима связано исключительно с желанием оказать поддержку оппозиционной венгерской партии «Тиса», на которую они сделали ставку.