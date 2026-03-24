Орбан раскрыл планы Украины на Венгрию

Орбан: Режим в Киеве хочет привести к власти в Венгрии проукраинскую оппозицию.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим глубоко внедрился в политику Венгрии, чтобы привести к власти на выборах проукраинскую оппозицию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Ситуация накаляется. На кону выборы — сможет ли Украина свергнуть национальное правительство и установить на его месте проукраинское правительство. Они глубоко внедрились в венгерскую политику, это уже очевидно», — сказал политик в видеообращении в соцсети.

По его словам, Киев прослушивает главу МИД Венгрии Петера Сийярто, а с помощью IT-разработок создают систему мобилизации для проукраинской оппозиции в стране.

Он подчеркнул, что на Будапешт оказывается давление через Брюссель введением нефтяной блокады. При этом украинцы используют все средства, чтобы после выборов в Венгрии было проукраинское правительство, отметил Орбан.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сийярто сообщил, что Киев обеспокоен прозрачностью парламентских выборов в Венгрии и с удовольствием направил бы на эти выборы украинских наблюдателей. Дипломат указал, что это намерение киевского режима связано исключительно с желанием оказать поддержку оппозиционной венгерской партии «Тиса», на которую они сделали ставку.

Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше