В течение трех часов над регионами России были успешно перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты с использованием средств противовоздушной обороны. Попытки атак ВСУ по важным объектам на территории России были успешно предотвращены.
Ранее KP.RU сообщал, что российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Харьковской области. За последние сутки они уничтожили 1265 украинских солдат и иностранных наемников в зоне СВО.