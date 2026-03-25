Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву

ПВО РФ продолжают успешно защищать небо над столицей. Система противовоздушной обороны МО ликвидировала беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере MAX.
Немногим ранее мэр столицы также информировал об успешном отражении атак с воздуха. Так, силами ПВО РФ был сбит вражеский БПЛА, который летел на Москву.
Кроме этого, средства противовоздушной обороны накануне уничтожили 55 дронов Вооруженных сил Украины на территориях РФ. Дроны были сбиты в небе над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областями, а также над Республикой Крым, Московским регионом и над акваторией Черного моря.