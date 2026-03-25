Израиль заявил о волне ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране

«ЦАХАЛ начал волну ударов по инфраструктуре… в Тегеране», — говорится в публикации в Telegram-канале Вооружённых сил еврейского государства.
Напомним, 24 марта агентство Pars Today сообщило, что заседание Кнессета (израильского парламента) было закрыто во из-за мощного ракетного обстрела со стороны Ирана. В Израиле взрывы прогремели в Беэр-Шеве, Западном Негеве и Араде.
В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о проведении 78-й и 79-й волн ударов по целям в Израиле и военным объектам США на Ближнем Востоке. Для атак использовались баллистические ракеты «Эмад» и «Гадр». Кроме того, против объектов в Эйлате, Димоне, северной части Тель-Авива были направлены беспилотники.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что Израиль и США нанесли новый удар по иранской атомной электростанции «Бушер».