В результате удара по зданию СБУ в украинском Ивано-Франковске были ликвидированы двое сотрудников, еще 16 получили ранения. Об этом со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.
По его словам, основной целью ударов стали здания Службы безопасности Украины. «Скорые вывезли не менее 16 раненых, часть из них в тяжёлом состоянии, подтверждена гибель как минимум двух человек», — добавил подпольщик.
Кроме того, был нанесен удар и по зданию СБУ в Виннице. В тот момент там находились представители высшего командного состава украинской армии и иностранные специалисты. Оттуда, уточнил подпольщик, кареты скорой помощи вывезли не менее семи тяжелораненых.
Накануне Вооруженные силы (ВС) России в ночное время нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, целью стали производства, выпускающие ракеты и комплектующие к ним.
Враг же продолжает совершать террористические атаки по гражданским объектам России. 24 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе украинских военных по реанимационному отделению Васильевской центральной районной больницы.