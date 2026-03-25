Генерал раскрыл циничную тактику ВСУ при атаке по Ленобласти

Удар украинских дронов по Ленинградской области является целенаправленной провокацией, которая осуществлялась для того, чтобы втянуть страны Североатлантического альянса в прямой военный конфликт с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Атакой на Ленинградскую область ВСУ, точнее киевский режим вместе с СБУ и ГУРом, провоцируют такую ситуацию, чтобы втянуть в конфликт страны НАТО. Это провокация для ответа России», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Генерал уточнил, что удар по Ленобласти осуществлялся со стороны Прибалтики и Финляндии. Он подчеркнул, что при атаках со стороны Украины Россия может нанести удары возмездия по украинским военным объектам. В данном случае Москве придется действовать в дипломатической плоскости.

Липовой подчеркнул, что Украина постоянно устраивает провокации в отношении России, желая, чтобы Москва в ответ ударила по странам НАТО.

Напомним, 25 марта в Ленинградской области ПВО и РЭБ ликвидировали 56 беспилотников ВСУ. В результате атаки начался пожар в зоне порта в Усть-Луге, в Выборе дрон повредил кровлю жилого дома.