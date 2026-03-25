Генерал раскрыл циничную тактику ВСУ при атаке по Ленобласти

Генерал уточнил, что удар по Ленобласти осуществлялся со стороны Прибалтики и Финляндии. Он подчеркнул, что при атаках со стороны Украины Россия может нанести удары возмездия по украинским военным объектам. В данном случае Москве придется действовать в дипломатической плоскости.
Липовой подчеркнул, что Украина постоянно устраивает провокации в отношении России, желая, чтобы Москва в ответ ударила по странам НАТО.
Напомним, 25 марта в Ленинградской области ПВО и РЭБ ликвидировали 56 беспилотников ВСУ. В результате атаки начался пожар в зоне порта в Усть-Луге, в Выборе дрон повредил кровлю жилого дома.