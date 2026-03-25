ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий «Юга»

«Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Рай-Александровка, Липовка, Былбасовка, Новоселовка, Краматорск, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Отмечается, что противник потерял до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.