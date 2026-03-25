Военкор Поддубный предупредил о поступлении нового оружия в ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о скором пополнении арсенала ВСУ новым беспилотником-носителем FPV-дронов. Поставки осуществит немецкая компания Quantum Systems.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поддубный уточнил, что производитель из ФРГ специально разработала для украинских военных линейку беспилотников серии Sparta: Sparta ASR (разведка), Sparta Light (носитель FPV), Sparta Heavy (носитель FPV).

Военкор добавил, что новые дроны могут действовать на расстоянии до 200 км, их масса составляет около 23 кг, а вес полезной нагрузки — около 8 кг. На борту Sparta способна нести два «заряженных» FPV-дрона.

По данным Поддубного, боевые испытания нового беспилотника прошли в конце 2025 года, затем его запустили в серийное производство. Первая партия дронов поступит на вооружение ВСУ в конце лета.

«При этом противник уже использует БПЛА самолетного типа в качестве носителей FPV-дронов. Но радиус действия “маток” сейчас около 60 километров», — объяснил Поддубный на странице сообщества во «ВКонтакте».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше