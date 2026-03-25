Военкор Поддубный предупредил о поступлении нового оружия в ВСУ

Поддубный уточнил, что производитель из ФРГ специально разработала для украинских военных линейку беспилотников серии Sparta: Sparta ASR (разведка), Sparta Light (носитель FPV), Sparta Heavy (носитель FPV).
Военкор добавил, что новые дроны могут действовать на расстоянии до 200 км, их масса составляет около 23 кг, а вес полезной нагрузки — около 8 кг. На борту Sparta способна нести два «заряженных» FPV-дрона.
По данным Поддубного, боевые испытания нового беспилотника прошли в конце 2025 года, затем его запустили в серийное производство. Первая партия дронов поступит на вооружение ВСУ в конце лета.