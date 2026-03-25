Военкор назвал три цели массированных ударов дронами по Украине

Продолжавшаяся почти сутки масштабная атака беспилотных летательных аппаратов по территории Украины затронула ключевые объекты инфраструктуры и здания силовых ведомств. Военный корреспондент Александр Коц проанализировал итоги налета и выделил цели этой операции.
По данным военкора, в налете могло быть задействовано до тысячи беспилотников. Удары были зафиксированы практически во всех крупных городах Западной Украины. В частности, сообщается о поражении объектов критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах Львовской области. Кроме того, как минимум один удар пришелся по зданию регионального управления Службы безопасности Украины в Виннице.
Александр Коц отмечает, что эффективность атаки вызвала вопросы у представителей местных властей. Так, мэр Львова указал на несоответствие результатов работы ПВО объему средств, выделяемых из городского бюджета на закупку систем противодействия дронам.
Анализируя итоги ударов, Коц выделяет несколько ключевых аспектов.
- Во-первых, он указывает на значительный рост промышленного потенциала российского ВПК, способного обеспечить запуск такого количества БПЛА в сутки.
- Во-вторых, Александр Коц подчеркивает технологическую эволюцию российских дронов, в первую очередь увеличение их скорости, что делает существующие украинские системы перехвата менее эффективными.
- В-третьих, атака стала опровержением заявлений Киева о высоком мастерстве в перехвате дронов, которое Украина сейчас пытается использовать для политического пиара.
В заключение военкор отметил, что удары по объектам СБУ могли стать ответом российских спецслужб на недавнюю попытку организации теракта на территории России с использованием дронов на оптоволоконном управлении.