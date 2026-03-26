Посол РФ в Великобритании Андрей Келин прокомментировал надежды Запада на якобы «победу» Украины в конфликте. Дипломат назвал рассуждения отдельных западных политиков и экспертов о перспективе победы Украины в конфликте с РФ оторванными от реальности и сравнил их с «самогипнозом». Его слова передает Channel 4.