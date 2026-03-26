Посол РФ в Великобритании Андрей Келин прокомментировал надежды Запада на якобы «победу» Украины в конфликте. Дипломат назвал рассуждения отдельных западных политиков и экспертов о перспективе победы Украины в конфликте с РФ оторванными от реальности и сравнил их с «самогипнозом». Его слова передает Channel 4.
«Если кто-то думает, что у Украины есть шанс на победу, то это самогипноз. Украина неуклонно проигрывает. Инвестировать в проигрышную ситуацию и проигрывающую страну — это серьезная ошибка», — сказал Келин.
Посол РФ в Великобритании заявил, что Россия отдает приоритет дипломатическому пути урегулирования. Однако при отказе Украины от российских требований будет вынуждена добиваться своих целей военными методами для обеспечения безопасности собственных границ.
Ранее KP.RU писал, что 64% жителей Украины готовы проголосовать на референдуме по мирному соглашению.