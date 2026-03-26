CNN: Иран усиливает оборону острова Харк на случай наземной операции США

В США сообщили, что Иран из-за угрозы наземной операции укрепляет оборону острова Харк увеличивая число военных и установок ПВО на этой территории.

Источник: Аргументы и факты

Иран увеличивает численность военных на острове Харк и перебрасывает туда дополнительные системы противовоздушной обороны, готовясь к возможной наземной операции Соединённых Штатов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

По информации собеседников, иранская сторона также установила противопехотные и противотанковые мины вокруг острова и на участках берега, где США могут высадить десант. Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис выразил опасения по этому поводу.

«предпримет всё возможное, чтобы его действия привели к максимальным потерям среди американских военных как в море, так и после высадки сухопутных войск на их (иранской — прим. ред.) суверенной территории», — сказал журналистам адмирал ВМС США в отставке.

Напомним, 24 марта газета The New York Times написала, что Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около двух тысяч бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии Соединённых Штатов. Уточнялось, что речь идёт о «силах немедленного реагирования».

Ранее бывший директор Национального контртеррористического центра США (NCTC) Джо Кент предупредил, что для Вашингтона станет катастрофой отправка американских войск на остров Харк, поскольку Иран фактически получит пленных.

