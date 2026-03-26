Украинские боевики, которые служат в 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ, и в настоящее время находятся в районе сумских Рогозного и Волфина, несут большие потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Некрологи уничтоженных противников показали массовые потери 103-й отдельной бригады теробороны в районе сел Рогозное и Волфино», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что для эти военных украинские волонтеры экстренно собирают медицинские препараты и жгуты.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ несут огромные потери в Константиновке в Донецкой Народной Республики, где нарушена логистика противника.
Кроме того, в этом же населенном пункте боевики киевского режима начали массово сдаваться в плен. Одна из причин — истощение. Российские дроноводы не дают ВСУ перебрасывать питание и воду.