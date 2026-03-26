Украинского вора в законе* арестовали в отеле Варшавы

Правоохранительные органы Польши задержали в одном из отелей Варшавы гражданина Украины, который являлся высокопоставленным представителем криминального мира, так называемым «вором в законе»*. Об этом пишет RMF24.
Как пояснили в полиции, наличие таких лиц в стране рассматривается как потенциальная угроза безопасности, даже если им нельзя инкриминировать конкретные преступления, совершенные на польской территории.
Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение 44-летнего мужчины. Оперативники выяснили, что задержанный входил в структуры постсоветской организованной преступности и ранее уже был осужден за особо тяжкие преступления, включая убийство.
В его криминальном прошлом значилась деятельность в преступных группировках, а также участие в конфликтах между ними. В отношении задержанного было вынесено решение о запрете на пребывание в Шенгенской зоне.
Ранее в сводках появлялась информация о другом аспекте деятельности криминальных авторитетов. Как рассказал пленный ВСУ Андрей Гриценко, в украинских исправительных учреждениях «воры в законе»* оказывают давление на заключенных. По его словам, представители неформальной иерархии отговаривают осужденных от подписания контрактов с Вооруженными силами Украины.
* — Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено в России.