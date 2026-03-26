Артиллерийские расчеты группировок войск «Восток» и «Север» успешно поразили укрепленные районы и пункты дислокации Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Харьковской областях. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.
В лесополосах Днепропетровской области операторы беспилотников вскрыли скрытый укрепрайон противника. На позициях были обнаружены оборудованные опорные пункты и техника для управления украинской беспилотной авиацией.
Полученные координаты в режиме реального времени были переданы артиллеристам. Расчет РСЗО БМ-21 «Град» группировки «Восток» оперативно выдвинулся на позицию и нанес массированный удар по выявленным целям.
На Харьковском направлении экипаж «Торнадо-С» группировки войск «Север», также взаимодействуя с подразделениями беспилотной разведки, нанес высокоточный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ.