РСЗО двух группировок нанесли удары по ВСУ. Видео

Министерство обороны показало кадры боевой работы российских реактивных систем залпового огня на двух направлениях СВО. Удары пришлись по замаскированным опорным пунктам и местам дислокации украинских военных.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллерийские расчеты группировок войск «Восток» и «Север» успешно поразили укрепленные районы и пункты дислокации Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Харьковской областях. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.

В лесополосах Днепропетровской области операторы беспилотников вскрыли скрытый укрепрайон противника. На позициях были обнаружены оборудованные опорные пункты и техника для управления украинской беспилотной авиацией.

Полученные координаты в режиме реального времени были переданы артиллеристам. Расчет РСЗО БМ-21 «Град» группировки «Восток» оперативно выдвинулся на позицию и нанес массированный удар по выявленным целям.

На Харьковском направлении экипаж «Торнадо-С» группировки войск «Север», также взаимодействуя с подразделениями беспилотной разведки, нанес высокоточный удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ.