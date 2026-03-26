Главное из брифинга Минобороны 26 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 26 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Шевяковка Харьковской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка Харьковской области, Красный Лиман и Ильичовка ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, девять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 100 человек. Также противник лишился 14 автомобилей, двух артиллерийских орудий, двух станций РЭБ и двух складов боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 315 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 украинских бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Подгавриловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 315 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской области и поселка Просяная Днепропетровской области.

Потери противника за сутки: свыше 300 военнослужащих, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада материальных средств.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Любимовка и Запорожец Запорожской области.

«Уничтожены до 45 военнослужащих, 14 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад горючего и четыре склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • 439 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше