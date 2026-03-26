ВС РФ освободили село в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Шевяковка Харьковской области.
«Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка Харьковской области, Красный Лиман и Ильичовка ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, девять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 100 человек. Также противник лишился 14 автомобилей, двух артиллерийских орудий, двух станций РЭБ и двух складов боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 315 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 украинских бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Подгавриловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 315 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской области и поселка Просяная Днепропетровской области.
Потери противника за сутки: свыше 300 военнослужащих, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада материальных средств.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Любимовка и Запорожец Запорожской области.
«Уничтожены до 45 военнослужащих, 14 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад горючего и четыре склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб;
- 439 БПЛА самолетного типа.