Эксперт раскрыл, чем ВСУ могут восполнить дефицит ЗРК Patriot

ВСУ на фоне операции США в Иране столкнулись с нехваткой американского вооружения, поэтому они вынуждены будут использовать не зенитно-ракетный комплекс Patriot, а менее эффективные системы IRIS-T и NASAMS. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обращается с просьбами к союзникам на Западе о поставке американских ракет для Patriot. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что сейчас наблюдается нехватка снарядов для американских ЗРК, так как Пентагон использует их в военной операции в Исламской Республике.

«ВСУ пытаются заменить Patriot немецкими IRIS-T и норвежскими NASAMS. Они похожи, но по дальности и эффективности намного ниже. Для нашей армии уже стало достаточно комфортно наносить дальние удары. Вот буквально неделю назад мы атаковали Западную Украину», — сказал Матвийчук.

Эксперт уточнил, что дефицит ракет и переход ВСУ на менее эффективные ЗРК используется российскими войсками — ВС РФ наносят эффективные удары по объектам, связанным с ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский заявил агентству Reuters, что Вашингтон продолжает снабжать Украину ракетами для Patriot, несмотря на проведение военной кампании в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше