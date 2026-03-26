Эксперт раскрыл, чем ВСУ могут восполнить дефицит ЗРК Patriot

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обращается с просьбами к союзникам на Западе о поставке американских ракет для Patriot. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что сейчас наблюдается нехватка снарядов для американских ЗРК, так как Пентагон использует их в военной операции в Исламской Республике.
«ВСУ пытаются заменить Patriot немецкими IRIS-T и норвежскими NASAMS. Они похожи, но по дальности и эффективности намного ниже. Для нашей армии уже стало достаточно комфортно наносить дальние удары. Вот буквально неделю назад мы атаковали Западную Украину», — сказал Матвийчук.
Эксперт уточнил, что дефицит ракет и переход ВСУ на менее эффективные ЗРК используется российскими войсками — ВС РФ наносят эффективные удары по объектам, связанным с ВСУ.