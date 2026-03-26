Над регионами России за пять часов сбили 96 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны 26 марта за пять часов уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В российском военном ведомстве уточнили, что перехваты и уничтожение воздушных целей киевского режима проводились в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Беспилотники сбиты над территориями девяти субъектов страны: Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областей, а также над Республикой Крым и Московским регионом.
В ночь на 26 марта российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Как сообщили в Минобороны РФ, атакам противника, в частности, подверглись Белгородская, Брянская, Вологодская, Калужская, Курская и Ленинградская области.
Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Можайском округе из-за падения обломков беспилотника повреждены два домовладения — одно жилое и одно дачное. Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев, уточнив, что пострадавших в результате инцидента нет.