Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в четверг, 26 марта. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
По словам Зеленского, в Саудовской Аравии у него запланирован ряд «важных встреч». При этом глава киевского режима не уточнил, с кем именно пройдут контакты и что планируется обсудить в ходе их проведения.
Напомним, что ранее Зеленский продемонстрировал свое рвение оказать поддержку США на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе. Нелегитимный украинский лидер уже заявлял, что страна направила беспилотники и группу специалистов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании.
При этом инициатива вызвала недоумение на Украине, которой и самой не хватает средств противовоздушной обороны на фоне продолжающегося конфликта. Такое решение, уверены эксперты, связано с желанием Зеленского добиться пиара и личной выгоды.