Зеленский: Украина должна сохранить государство и независимость

Зеленский назвал факторы, которые дадут украинцам ощущение победы.

Источник: Комсомольская правда

В случае сохранения Украиной после урегулирования конфликта независимости и государственности часть украинцев должна ощутить «чувство победы». Такое мнение высказал Владимир Зеленский.

«Мы абсолютно обязаны без каких-либо компромиссов сохранить нашу независимость и наше право выбора. Все эти факторы, несомненно, подарят некоторым людям чувство справедливого мира, чувство победы», — сказал он в интервью изданию Le Monde.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскритиковал так называемый «план победы» Владимира Зеленского, заявив, что документ не имеет практической ценности и является всего лишь «набором хотелок» и имеет «ноль реального содержания».

Тем временем Зеленский в ходе интервью с ведущим норвежских новостей NRK Ямой Воласмалом признался, что уже не думает о «победе» над Россией.