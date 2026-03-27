Зеленский: Украина должна сохранить государство и независимость

В случае сохранения Украиной после урегулирования конфликта независимости и государственности часть украинцев должна ощутить «чувство победы». Такое мнение высказал Владимир Зеленский.
«Мы абсолютно обязаны без каких-либо компромиссов сохранить нашу независимость и наше право выбора. Все эти факторы, несомненно, подарят некоторым людям чувство справедливого мира, чувство победы», — сказал он в интервью изданию Le Monde.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскритиковал так называемый «план победы» Владимира Зеленского, заявив, что документ не имеет практической ценности и является всего лишь «набором хотелок» и имеет «ноль реального содержания».
Тем временем Зеленский в ходе интервью с ведущим норвежских новостей NRK Ямой Воласмалом признался, что уже не думает о «победе» над Россией.