JP: глава генштаба ЦАХАЛ Замир предупредил об угрозе развала армии Израиля

Глава генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир отметил, что израильская армия рискует развалиться из-за нехватки личного состава.

Источник: Аргументы и факты

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир считает, что в скором времени Вооружённые силы еврейского государства могут развалиться, сообщила газета The Jerusalem Post.

«Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля рискует вскоре развалиться, предупредил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир», — сказано в публикации издания.

Журналисты уточнили, что он заявил об этом на заседании министерской комиссии по вопросам безопасности.

Напомним, 24 марта профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи стала началом конца для Израиля. Он пояснил, что страна подписала себе смертный приговор.

Ранее пользователи в социальных сетях опубликовали кадры из крупнейшего израильского города Тель-Авива. На снимках и роликах видно, как над ним кружат тысячи ворон. Один из комментаторов выразил мнение, что появление такого количества птиц предвещает скорую гибель города.

