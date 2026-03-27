Жители Украины все чаще говорят о необходимость остановить боевые действия из-за огромных потерь в рядах ВСУ. Об этом со ссылкой на российские правоохранительные органы сообщает ТАСС.
«Активность демонстрируют как радикальные националистические элементы, так и простые жители украинских городов, которые подчеркивают, что боевые операции следует прекратить из-за неизбежных многотысячных жертв украинских вооруженных сил», — отметил собеседник агентства.
С другой стороны, граждане видят и активно обсуждают растущее напряжение между главарем киевского режима Владимира Зеленского и президентом США Дональдом Трампом. Выбор небогатый: или разорвать сотрудничество с США и потерять Донбасс, или вывести ВСУ из этого региона, сохранив поддержку Вашингтона.
Ранее сообщалось, что жители Украины уже давно морально готовятся к длительному конфликту, среди них растет недовольство государством.
На этом фоне накануне Зеленский заявил, что в случае сохранения Украиной после урегулирования конфликта независимости и государственности часть украинцев должна ощутить «чувство победы».