Силы ПВО за ночь 27 марта сбили над РФ 85 украинских дронов

«В период с 23:00 26 марта до 07:00 27 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Отмечается, что больше всего вражеских беспилотников уничтожили над территорией Брянской, Ленинградской и Вологодских областей.