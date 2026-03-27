Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ начали бои за Амбарное

ЛУГАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Военные РФ расширили зону контроля у Мелового и начали бои за соседнее Амбарное Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, военные РФ продолжают развивать успех в Харьковской области.

«Так, в результате активных действий ВС РФ удалось расширить зону контроля юго-западнее населенного пункта Меловое и вплотную подойти к населенному пункту Амбарное. На данный момент ведутся мероприятия по освобождению данного населенного пункта», — сказал он.

Марочко уточнил, что ведение боев за Амбарное осложнено тем, что позиции противника на данном участке расположены на стратегических высотах, это «дает тактическое преимущество вооруженным формированиям Украины».