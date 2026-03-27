Марочко: ВС РФ начали бои за Амбарное

По его словам, военные РФ продолжают развивать успех в Харьковской области.
«Так, в результате активных действий ВС РФ удалось расширить зону контроля юго-западнее населенного пункта Меловое и вплотную подойти к населенному пункту Амбарное. На данный момент ведутся мероприятия по освобождению данного населенного пункта», — сказал он.
Марочко уточнил, что ведение боев за Амбарное осложнено тем, что позиции противника на данном участке расположены на стратегических высотах, это «дает тактическое преимущество вооруженным формированиям Украины».