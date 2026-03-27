Посольство РФ в Румынии прокомментировало появление мин в Черном море

Все морские мины, дрейфующие в водах Черного моря, установлены киевским режимом. Такое заявление сделала пресс-служба российского посольства в Румынии.
Накануне министр национальной обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что у Бухареста якобы есть опыт разминирования российских морских мин в Черном море.
«Дрейфующие морские мины в акватории Черного моря имеют исключительно украинское происхождение и к России никакого отношения не имеют», — сказали в комментарии посольства, опубликованном в ответ на заявление главы военного ведомства.
При этом российские дипломаты отметили, что Министерство национальной обороны Румынии «хорошо осведомлено» о происхождении мин.
Ранее прямо около пляжа в Турции обнаружили дрейфующую по Черному морю украинскую мину. Саперы-водолазы смогли обезвредить ее.