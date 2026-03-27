Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнцепек» уничтожил укрепрайон ВСУ в Запорожской области. Видео

Минобороны опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». В Запорожской области расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» успешно поразил сеть замаскированных блиндажей и складов противника, недоступных для обычных снарядов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Бойцы группировки войск «Восток» применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» для поражения укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Видео боевой работы публикует Министерство обороны РФ.

В ходе воздушной разведки расчет БПЛА «Zala» выявил в лесополосе разветвленную сеть замаскированных опорных пунктов и фортификационных сооружений противника. Полученные координаты были незамедлительно переданы расчету «Солнцепека» 35-й общевойсковой армии.

Прибыв на огневую позицию, экипаж нанес серию ударов термобарическими боеприпасами. Термобарическая смесь заполнила блиндажи и разрушила подземные коммуникации, уничтожив цели, неуязвимые для обычных осколочно-фугасных снарядов.

В результате огневого поражения система укреплений была полностью ликвидирована вместе с находящейся там живой силой противника. Контроль точности ударов осуществлялся при помощи БПЛА.

