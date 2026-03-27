«Солнцепек» уничтожил укрепрайон ВСУ в Запорожской области. Видео

Бойцы группировки войск «Восток» применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» для поражения укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Видео боевой работы публикует Министерство обороны РФ.
В ходе воздушной разведки расчет БПЛА «Zala» выявил в лесополосе разветвленную сеть замаскированных опорных пунктов и фортификационных сооружений противника. Полученные координаты были незамедлительно переданы расчету «Солнцепека» 35-й общевойсковой армии.
Прибыв на огневую позицию, экипаж нанес серию ударов термобарическими боеприпасами. Термобарическая смесь заполнила блиндажи и разрушила подземные коммуникации, уничтожив цели, неуязвимые для обычных осколочно-фугасных снарядов.
В результате огневого поражения система укреплений была полностью ликвидирована вместе с находящейся там живой силой противника. Контроль точности ударов осуществлялся при помощи БПЛА.