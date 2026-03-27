Эксперт: как дефицит топлива у ВСУ отразится на ситуации в зоне СВО

Ранее Виктор Орбан заявил, что позиция Венгрии в отношении Украины является юридически обоснованной, морально правильной и политически разумной. Он уточнил, что речь идет о блокировке финансирования Киева Евросоюзом — Будапешт выступает против выделения кредита на сумму в 90 млрд евро Украине из-за прекращения транзита российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».