Эксперт: как дефицит топлива у ВСУ отразится на ситуации в зоне СВО

Нехватка топлива у ВСУ будет использована российской армией для продвижения к целям в зоне спецоперации. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О дефиците топлива в украинской армии ранее рассказало издание Politico. Нехватку бензина и дизельного топлива у ВСУ журналисты связали с кризисом на Ближнем Востоке.

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что поставки топлива на Украину сократились из-за конфликта украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министрами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо.

«Наблюдается большой дефицит, но в то же время Украина еще располагает некоторыми объемами своего личного топлива», — уточнил Матвийчук.

Эксперт добавил, что нехватка нефтепродуктов сократит использование украинскими подразделениями военной техники, особенно самоходной. Он отметил, что этой ситуацией воспользуются ВС РФ для выполнения задач по вытеснению противника из Краматорска, Славянска, Сум, Купянска.

Ранее Виктор Орбан заявил, что позиция Венгрии в отношении Украины является юридически обоснованной, морально правильной и политически разумной. Он уточнил, что речь идет о блокировке финансирования Киева Евросоюзом — Будапешт выступает против выделения кредита на сумму в 90 млрд евро Украине из-за прекращения транзита российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».

