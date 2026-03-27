Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор сообщил об уничтожении батареи ЗРК Patriot в Запорожье. Видео

Военкор Евгений Поддубный опубликовал кадры уничтожения американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Успешную операцию по ликвидации радара и пусковых установок ВСУ в Запорожской области провели специалисты «Рубикона».

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные нанесли огневое поражение батарее американского зенитного ракетного комплекса Patriot, находившегося на вооружении ВСУ. Кадры уничтожения ЗРК показал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Как уточняет военкор, позиционный район украинской ПВО был обнаружен в Запорожской области, в окрестностях населенного пункта Васильковское. В результате удара были поражены ключевые элементы комплекса: радиолокационная станция AN/MPQ-53, отвечающая за обнаружение и наведение, а также две пусковые установки MIM-104 Patriot.

Успешную операцию по вскрытию и поражению цели провели специалисты испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».