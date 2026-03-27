Военкор сообщил об уничтожении батареи ЗРК Patriot в Запорожье. Видео

Как уточняет военкор, позиционный район украинской ПВО был обнаружен в Запорожской области, в окрестностях населенного пункта Васильковское. В результате удара были поражены ключевые элементы комплекса: радиолокационная станция AN/MPQ-53, отвечающая за обнаружение и наведение, а также две пусковые установки MIM-104 Patriot.