Военкор сообщил об уничтожении батареи ЗРК Patriot в Запорожье. Видео

Российские военные нанесли огневое поражение батарее американского зенитного ракетного комплекса Patriot, находившегося на вооружении ВСУ. Кадры уничтожения ЗРК показал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Как уточняет военкор, позиционный район украинской ПВО был обнаружен в Запорожской области, в окрестностях населенного пункта Васильковское. В результате удара были поражены ключевые элементы комплекса: радиолокационная станция AN/MPQ-53, отвечающая за обнаружение и наведение, а также две пусковые установки MIM-104 Patriot.
Успешную операцию по вскрытию и поражению цели провели специалисты испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».